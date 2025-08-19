Projeto propõe criação do Dia Estadual do Antigomobilista em MS

Data busca valorizar cultura automotiva, preservar memória histórica e incentivar turismo cultural
Luciana Nassar / ALEMS
Os apaixonados por veículos antigos poderão ganhar um dia em sua homenagem. O Projeto de Lei 213/2025, apresentado nesta terça-feira (19) pelo deputado Antonio Vaz (Republicanos), propõe a criação do Dia Estadual do Antigomobilista em Mato Grosso do Sul.
O antigomobilista é a pessoa que, por hobby ou estilo de vida, cultiva a paixão por carros antigos, seja restaurando-os ou apenas apreciando-os.
Na justificativa, o parlamentar destacou que a inclusão da data no Calendário Oficial de Eventos tem como objetivo valorizar a cultura automotiva, preservar a memória histórica e incentivar o turismo cultural. Segundo Vaz, os veículos antigos são “relíquias que marcaram épocas, carregando consigo histórias, avanços tecnológicos e o estilo de vida de diferentes gerações”.
Ele acrescentou ainda que a instituição da data “proporciona um espaço de convivência e troca de experiências entre colecionadores, restauradores e entusiastas, além de fomentar a economia local, movimentando setores como hotelaria, alimentação, comércio e serviços”.
Após o período de pauta para recebimento de emendas, o projeto seguirá para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Se aprovado, continua tramitando nas comissões temáticas e depois em plenário.
