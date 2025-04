Projeto Sapicuá encerra cursos com celebração da cultura pantaneira

Projeto social ressalta participação de crianças e jovens de Aquidauana / O Pantaneiro

O bairro Nova Aquidauana foi palco, neste domingo, do encerramento dos cursos do Projeto Sapicuá, iniciativa que tem como objetivo valorizar e preservar a cultura e o artesanato do Pantanal sul-mato-grossense. Durante dois meses, moradores da região participaram de oficinas, palestras e atividades culturais que reuniram tradição, arte e saber popular.

Claudia Medeiros, liderança da iniciativa, diz que o projeto promoveu oficinas de música com instrumentos tradicionais como gaita e sanfona, além de atividades que resgataram costumes pantaneiros, como a tradicional oficina de tranças. O encerramento teve a participação de voluntários e um almoço típico de comitiva, servido com o apoio da Comitiva Boca da Onça, vinda de Rondon.

“Foram dois meses de muita atividade: encontro de artesãs de Aquidauana, palestras com lideranças, oficinas de faixas... E hoje estamos encerrando com um almoço especial para as crianças. Eu sou muito fã do bairro Nova Aquidauana. Estamos no lugar certo e na hora certa. A cultura desperta ideias, nos faz sonhar. Cultura é alimento da alma”, afirmou Claudia.

Ela ainda convidou a comunidade para acompanhar a próxima programação cultural promovida pelo Ponto de Cultura Sapicuá Pantaneiro, marcada para o próximo sábado, 3 de maio. A agenda contará com vivência em teatro e circo, além de uma roda de conversa sobre patrimônio material e imaterial, a partir das 9h. Às 15h30, será apresentado o espetáculo “O Grandioso Mini Cirquim nas Arábias”, com classificação livre e acessibilidade em Libras.

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. “A sua presença é o nosso maior presente”, reforçou Claudia.

