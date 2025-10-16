Projeto vai restaurar áreas estratégicas para águas do Pantanal em Nioaque

Assentamentos Andalucia e Boa Esperança receberão recuperação de 2 hectares de vegetação nativa com apoio internacional
Local onde um viveiro será construído / Fernanda Cano/Acervo Ecoa
Suas áreas consideradas estratégicas para a conservação das águas que drenam para o Pantanal começarão a ser restauradas nos próximos meses, nos assentamentos Andalucia e Boa Esperança, em Nioaque.
Segundo a ONG Ecoa (Ecologia e Ação), cada local terá 1 hectare de vegetação nativa recuperada, totalizando 2 hectares de reflorestamento em Áreas de Preservação Permanente (APPs) próximas a córregos que alimentam um importante sistema hídrico: Ribeirão Taquaruçu → rio Aquidauana → rio Miranda → rio Paraguai.
A ação faz parte do projeto “Pantanal: Combate às mudanças climáticas e promoção do desenvolvimento local”, coordenado pela Ecoa. Parte do projeto, incluindo o fornecimento das mudas nativas, será financiada pelo Global Nature Fund (GNF) e pelo Ministério para Cooperação e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ).
As mudas incluem espécies nativas que ajudam a recuperar o ecossistema e também árvores frutíferas e produtoras de sementes, que poderão gerar renda para as famílias envolvidas no futuro. O trabalho será feito com apoio do CEPPEC (Centro de Produção, Pesquisa e Capacitação do Cerrado), parceiro na manutenção do viveiro e no fornecimento de sementes.
