Acessibilidade

16 de Outubro de 2025 • 17:53

Buscar

Últimas notícias
X
Meio Ambiente

Projeto vai restaurar áreas estratégicas para águas do Pantanal em Nioaque

Assentamentos Andalucia e Boa Esperança receberão recuperação de 2 hectares de vegetação nativa com apoio internacional

Redação

Publicado em 16/10/2025 às 16:34

Atualizado em 16/10/2025 às 16:39

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Local onde um viveiro será construído / Fernanda Cano/Acervo Ecoa

Suas áreas consideradas estratégicas para a conservação das águas que drenam para o Pantanal começarão a ser restauradas nos próximos meses, nos assentamentos Andalucia e Boa Esperança, em Nioaque.

Segundo a ONG Ecoa (Ecologia e Ação), cada local terá 1 hectare de vegetação nativa recuperada, totalizando 2 hectares de reflorestamento em Áreas de Preservação Permanente (APPs) próximas a córregos que alimentam um importante sistema hídrico: Ribeirão Taquaruçu → rio Aquidauana → rio Miranda → rio Paraguai.

A ação faz parte do projeto “Pantanal: Combate às mudanças climáticas e promoção do desenvolvimento local”, coordenado pela Ecoa. Parte do projeto, incluindo o fornecimento das mudas nativas, será financiada pelo Global Nature Fund (GNF) e pelo Ministério para Cooperação e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ).

As mudas incluem espécies nativas que ajudam a recuperar o ecossistema e também árvores frutíferas e produtoras de sementes, que poderão gerar renda para as famílias envolvidas no futuro. O trabalho será feito com apoio do CEPPEC (Centro de Produção, Pesquisa e Capacitação do Cerrado), parceiro na manutenção do viveiro e no fornecimento de sementes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Orientações do Detran-MS sobre como proceder em casos de clonagem

Meio Ambiente

Multas por queimadas ilegais em MS já passam de R$ 34 milhões

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 33 milhões

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 27 milhões

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões

Geral

Estudante da UFMS vence concurso e é eleita Rainha do Rodeio em feira agropecuária

Publicidade

Serviços

Aneel vai investigar apagão que deixou Aquidauana sem energia

ÚLTIMAS

Polícia

Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Porto Murtinho

Segundo envolvido foi capturado em Campo Grande por equipe do GARRAS

Economia

Gasolina comum registra maior variação de preços em Campo Grande

O diesel S500 comum apresentou preço médio de R$ 5,92

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo