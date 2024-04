Projetos habitacionais de MS apresentados em encontro nacional da construção

Destaques foi o projeto Bônus Moradia / Divulgação

A diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), Maria do Carmo Avesani Lopez, apresentou nesta quinta-feira, 4, os projetos habitacionais executados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, durante a 98ª edição do Encontro Nacional da Indústria de Construção (Enic), realizado no São Paulo Expo em parceria com a FEICON, maior feira de Construção e Arquitetura da América Latina.

Também presidente da Associação Brasileira de Cohabs, Avesani apresentou o histórico dos programas financiados pelo FGTS utilizados em Mato Grosso do Sul, em parceria com o Programa Minha Casa Minha Vida Cidades, com o objetivo de auxiliar o acesso à moradia para as famílias do Estado.

Um dos destaques foi o projeto Bônus Moradia, lançado em junho de 2023 e que, até o momento, está atendendo 1,5 mil famílias com subsídios que variam de R$ 6 mil à R$ 25 mil, utilizados na entrada do imóvel para famílias com renda familiar de R$ 1,5 mil até R$ 7.050.

Outro programa habitacional lançado pelo Governo de Mato Grosso do Sul em 2016, também com financiamento do FGTS, é o 'Financiado e Subsidiado', viabilizado através de subsídio federal, estadual e a participação dos municípios por meio da doação de lotes.

A presidente da Agehab abordou também o programa Minha Casa Minha Vida Cidades Emendas, do Governo Federal, que está sendo regulamentado pelo Governo do Estado para entrar em vigor em Mato Grosso do Sul ainda este ano, e que contará com o benefício de R$ 30 milhões recebidos pelo Estado através de emenda parlamentar.

Ao todo, os programas financiados pelo FGTS e com subsídios já atenderam 4.700 famílias, em 32 municípios, com a participação de 55 empresas.