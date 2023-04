Projetos Sociais realizam atividades alusivas ao Dia dos Povos Indígenas

Em Aquidauana, os projetos sociais Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Bombeiros do Amanhã, da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizaram várias atividades diversificas com os alunos, trabalhando a temática e importância dos Povos Indígenas na sociedade. Durante o dia 19 de abril, com o objetivo geral de compartilhar conhecimento e refletir com os alunos sobre a importância da cultura indígena e a construção da identidade brasileira, os alunos participaram das atividades, dentre elas, pinturas. Além das pinturas, as crianças do projeto Bombeiros do Amanhã trabalharam e ouviram músicas indígenas, tiveram explanação da arte e cultura, bem como, a tradição dos povos, tudo preparado com capricho pela monitora Camila Evangelista. “Foi uma atividade muito bacana! É sempre bom reforçar a importância da nossa cultura e o respeito ao próximo”, destacou a coordenadora do Projeto Bombeiros do Amanhã.