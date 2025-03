Promuse participa da aÃ§Ã£o "Todas por Elas" em AnastÃ¡cio

Promuse (Programa Mulher Segura) / Ilustrativa/Arquivo pessoal

Na tarde desta sexta-feira, 28, a Escola Municipal Honorivaldo Alves de Alves, localizada no bairro Cristo Rei, em Anastácio, sediou a ação “Todas por Elas”, um evento municipal dedicado à mobilização e conscientização sobre os direitos, igualdade e empoderamento das mulheres e meninas.

A iniciativa contou com a participação de moradoras do bairro e representantes de diversas instituições, como a Secretaria de Assistência Social, CRAS e a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres.

A programação do evento incluiu uma palestra conduzida pela defensora pública Sara Cursino Martins de Oliveira, que abordou temas relacionados aos direitos das mulheres e a importância de se fortalecer a rede de apoio para garantir a segurança e o bem-estar delas.

O 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar), por meio do Promuse (Programa Mulher Segura), também esteve presente, reforçando o compromisso na luta contra a violência de gênero. A equipe destacou a relevância da rede de proteção, enfatizando a necessidade de denunciar casos de violência e buscar apoio imediato. A ação ressaltou que, ao denunciar, as mulheres podem acessar serviços de acolhimento, suporte psicológico e jurídico.

Iniciativa

A participação ativa do programa na ação evidenciou a importância de unir esforços entre as instituições públicas e a comunidade para garantir um ambiente mais seguro e igualitário para as mulheres de Anastácio.

A iniciativa “Todas por Elas” reforça a atuação das políticas públicas locais, que buscam promover a igualdade de direitos e o empoderamento das mulheres e meninas, além de garantir medidas de proteção contra a violência.