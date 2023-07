Prova on-line do Detran aumenta índice de aprovação de habilitação em MS

Espaço de prova on-line / Foto: Divulgação

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) segue avançando na oferta de serviços cada vez mais ágeis e simplificados para o cidadão. Começa nesta terça-feira (18) a segunda fase da implantação da prova on-line, que passará a ser aplicada no formato piloto em Campo Grande, para as modalidades infração, renovação e cursos especializados.

A substituição do papel pelas provas diretamente nos computadores das salas de provas do Detran começou em 2021 pelos exames para primeira habilitação e acaba de ter a implantação totalmente concluída, totalizando 31 municípios. A ferramenta é de fácil navegação e, durante toda prova, os alunos contam com o acompanhamento e suporte do aplicador de provas quanto à utilização do sistema.

Os resultados são bastante positivos, avalia o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade. “O Detran de Mato Grosso do Sul segue em constante avanço, especialmente no que diz respeito à modernização. Estamos sempre em busca de melhorias, e a prova on-line é uma dessas evoluções. Nas provas de primeira habilitação, aumentou consideravelmente o número de aprovações. Corumbá, por exemplo, implantou a prova on-line em março de 2023. A média de aprovação ano passado era de 66%, e agora o aproveitamento lá está em 80%”.

Dados da Divisão de Exames do Detran-MS indicam que em Dourados, na comparação com o ano anterior, o desempenho foi melhorado em 10%, atingindo 82% de aprovação. Já em Sidrolândia, as aprovações passaram de 61% em 2022 para 75% em 2023. O mesmo ocorre em São Gabriel do Oeste, que no comparativo de um ano para o outro teve aumento de aproximadamente 15% nas aprovações.

A geração de prova on-line utiliza o mesmo banco de questões da prova escrita, não havendo diferença quanto ao grau de dificuldade entre as modalidades das provas. No formato antigo, era necessário marcar o cartão de respostas manualmente, formato que aumentava as chances de falha no preenchimento ou rasuras, que consequentemente invalidavam a questão. Já na prova on-line, após a seleção de respostas, ainda há a opção de revisar as questões antes de confirmar. Outro ponto positivo é que o resultado da avaliação é divulgado assim que o candidato finaliza o exame.

Para o diretor-adjunto do Detran-MS, Juvenal Neto, é uma iniciativa que acompanha os avanços que Mato Grosso do Sul vem fazendo na autarquia. “Quem ganha com isso é o cidadão que consegue fazer a prova com agilidade e já sai de lá ciente do resultado”.

Assim como o Detran-MS, departamentos de trânsito de diversos estados brasileiros já adotaram o sistema on-line de provas. São eles: Acre, Amapá, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia.