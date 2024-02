Prova oral do concurso para Procurador Substituto do MPC será neste sábado

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul informa que a fase da prova oral do concurso para Procurador de Contas do MPC-MS, será realizada na manhã deste sábado (3), às 7 horas (horário local), nas dependências do TCE-MS.

Conforme descrito no edital n. 12 publicado no DOE Edição Extra 3647, as provas serão realizadas nas dependências do TCE-MS, e a entrada dos candidatos será pelo prédio da Escola Superior de Controle Externo (ESCOEX), localizada na Avenida Des. José Nunes da Cunha, s/nº, Bloco 29 - Parque dos Poderes, Campo Grande – MS.

A prova oral tem caráter eliminatório e classificatório. Na avaliação, cada examinador atribuirá ao candidato uma nota de 0 a 100 pontos, considerando: o domínio do conhecimento jurídico, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo.

“É importante ressalvar que essa é a etapa mais importante do certame, e toda a estrutura oferecida pelo Cebraspe, no sentido de assinalar o total rigor, a total segurança, disponibilizando a segurança pessoal da empresa, com a somatória dos seguranças do Tribunal de Contas, e mais com o policiamento ostensivo da PM na parte externa, acreditamos que essa etapa está assegurada de todos os meios necessários para que tenhamos uma prova dentro do limites da normalidade e com pleno êxito”, destacou o procurador-geral de contas do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior.