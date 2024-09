Provas do processo seletivo para estágio em Três Lagoas ocorrem neste sábado

Divulgação

As provas do processo seletivo de estagiários de Direito para a comarca de Três Lagoas serão realizadas no próximo sábado, dia 28 de setembro, das 8 às 11 horas, no Campus de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Unidade II, localizada na Av. Ranulpho Marques Leal, nº 3.220.

Os candidatos deverão apresentar-se no local das provas portando documento de identificação com foto, comprovante da inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta. Não terão acesso ao local de provas os candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido. Os portões serão fechados impreterivelmente às 7h50.

As provas serão compostas por 20 questões de conhecimentos específicos e 10 questões de língua portuguesa.

O estágio terá carga horária de cinco horas por dia, de segunda a sexta-feira, e o estudante selecionado receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor a ser estabelecido pela administração do Tribunal de Justiça.

O estagiário auxilia nos trabalhos das varas e ao mesmo tempo convive com a rotina da atividade para qual se prepara. A administração do TJMS, presidida pelo Des. Sérgio Fernandes Martins, incentiva e investe na manutenção dessas contratações para as mais diversas áreas do Poder Judiciário.