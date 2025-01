Divulgação

Psicóloga Pamela Magalhães, referência nacional em relacionamentos e resgate da autoestima, com mais de 2 milhões de seguidores, estará em Campo Grande pela primeira vez com uma palestra emocionante e transformadora, para mulheres e homens. O evento acontece no dia 8 de março, às 19 horas, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Ingressos já estão à venda.



Com quase 20 anos de experiência clínica e conhecida por seu trabalho sensível e profundo, Pamela se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, impactando mais de 2,1 milhões de seguidores com seus vídeos e mensagens que inspiram autoconfiança e amor-próprio, tanto de mulheres quanto de homens que a acompanham.



A palestra abordará temas como amor-próprio, autoconfiança, gerenciamento da culpa e a importância de olhar para dentro, especialmente no contexto da mulher contemporânea. "Deixa eu te emocionar, deixa eu te ajudar nesse processo de transformação que você tanto precisa e merece", convida Pamela, reforçando a promessa de uma experiência de reencontros e descobertas que fortalecerão emocionalmente os participantes.



As vendas dos ingressos começam nesta quarta-feira, 15 de janeiro, pela plataforma Showpass.com.br. Não perca a oportunidade de viver essa jornada terapêutica com uma das maiores especialistas no tema.



Sobre Pamela Magalhães - Psicóloga formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (CRP: 06/88376) e terapeuta de casal e família, Pamela é autora do best-seller "Se Amar, Amar e Ser Amado", com mais de 15 mil cópias vendidas, além de coordenadora da Pós-graduação em Inteligência Emocional e Humanização em Saúde. Ela também comanda o podcast "Coração Peludo", na Jovem Pan, e recentemente lançou o PSIAPP, aplicativo de psicologia online acessível. Suas palestras e cursos já transformaram a vida de milhares de pessoas por todo o Brasil.



Serviço:

- Data da palestra: 8 de março

- Horário: 19 horas

- Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo

- Ingressos:https://showpass.com.br/comprar/1534/um-olhar-para-dentro-com-pamela-magalhaes

- Informações: (67) 99921-0099