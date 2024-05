Publicado resultado da licitação para revitalizar Parque da Lagoa Comprida

Tuiuiú é visto na Lagoa Comprida em Aquidauana / Divulgação

Aquidauana vai dar um passo significativo em direção ao seu desenvolvimento urbano. Foi publicado nesta quinta-feira (16), no Diário Oficial do Estado, o resultado da licitação para obras de revitalização e urbanização na região do Parque da Lagoa Comprida. Este investimento faz parte de um convênio do Governo do Estado e a prefeitura, fruto de uma gestão municipalista.

O projeto visa melhorar a infraestrutura urbana da área. Ele inclui pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e a construção de uma ciclovia. Estas iniciativas não apenas melhorarão a estética e a acessibilidade da região, mas também contribuirão para a qualidade de vida dos residentes locais, promovendo um ambiente mais seguro e propício para atividades ao ar livre.

O convênio celebrado foi assinado pelo governador Eduardo Riedel e o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, com a presença do secretário de Infraestrutura, Helio Peluffo, no dia 22 de março, em reunião na Governadoria.

A publicação torna pública a empresa vencedora do certame para executar as obras, divididas em dois lotes, sendo o primeiro no valor de R$ 15,99 milhões e o segundo de R$ 5,99 milhões. A estimativa é que essa obra seja concluída em até dois anos após o início dos trabalhos.

O Parque

O Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida foi criado em 2001, com o objetivo de preservar o ecossistema natural de grande relevância ecológica e beleza cênica, protegendo o patrimônio natural e cultural da região.

A área do parque tem aproximadamente 40 hectares e está localizada a aproximadamente 1,5 km do Córrego João Dias. Possui a maior lagoa urbana de Aquidauana e rica biodiversidade, composta por centenas de espécies de aves, anfíbios, mamíferos, peixes e répteis, além de árvores e plantas aquáticas. O espaço já é utilizado para atividades ambientais, culturais, esporte e lazer.

“Com essa obra esperamos uma transformação na paisagem urbana de Aquidauana. Além disso, este é um investimento que demonstra o compromisso municipalista do governador Eduardo Riedel em fazer os municípios crescerem e se transformarem para melhor. Também traz um impulso econômico e social para a região, estimulando o turismo, o comércio local e gerando empregos diretos e indiretos. Este é mais um passo em direção a um futuro promissor para Aquidauana e sua gente”, celebra o secretário Helio Peluffo.

*Com informações do Governo do Estado.