Acessibilidade

25 de Dezembro de 2025 • 09:37

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Qual país mais ama o Natal? Conheça o campeão da celebração

Redação com informações Terra

Publicado em 25/12/2025 às 07:30

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Entre as diversas celebrações ao redor do mundo, o dia de Natal ganha destaque especial em alguns lugares, tanto pela tradição religiosa quanto pelo aspecto cultural e comercial. Veja qual país mais ama o Natal.

Entre as diversas celebrações ao redor do mundo, o dia de Natal ganha destaque especial em alguns lugares, tanto pela tradição religiosa quanto pelo aspecto cultural e comercial. Entre esses países, os Estados Unidos costumam aparecer como o país que mais demonstra entusiasmo e engajamento com o dia de Natal. Inclusive, influenciando costumes de outras nações por meio de filmes, músicas e campanhas publicitárias.

Esse interesse pelo Natal não se resume apenas ao 25 de dezembro. Afinal, nos Estados Unidos a atmosfera natalina se espalha por semanas, com enfeites nas casas, músicas temáticas em lojas e ruas com decoração. Ademais, o feriado movimenta famílias, comércio e serviços, formando um período de grande visibilidade para o costume de celebrar o Natal.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

MS registra a menor taxa de gravidez na adolescência em uma década

Saúde

MS registra 8.430 casos confirmados de dengue

Mobilização social

Grêmios fortalecem protagonismo juvenil na prevenção à violência contra mulheres

Mais de 97% das nossas escolas contam com Grêmios Estudantis ativos, e a formação conjunta com a Secretaria de Estado da Cidadania e a Subsecretaria da Juventude

Atendimentos

Confira o que abre e o que fecha nos serviços de fim de ano

Publicidade

Direitos Humanos

Caixa conclui pagamento do Auxílio Gás de 2025 nesta terça

ÚLTIMAS

Aquidauana

Paróquia de Aquidauana anuncia programação de missas de Natal

Confira os horários e locais de celebração das missas especiais dos dias 24 e 25 de dezembro

Melhorias

Aquidauana entrega reforma da Unidade de Acolhimento

A obra foi executada com recursos próprios do município, totalizando investimento de R$ 828.337,54

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo