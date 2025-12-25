Qual país mais ama o Natal? Conheça o campeão da celebração

Entre as diversas celebrações ao redor do mundo, o dia de Natal ganha destaque especial em alguns lugares, tanto pela tradição religiosa quanto pelo aspecto cultural e comercial. Veja qual país mais ama o Natal.

Entre as diversas celebrações ao redor do mundo, o dia de Natal ganha destaque especial em alguns lugares, tanto pela tradição religiosa quanto pelo aspecto cultural e comercial. Entre esses países, os Estados Unidos costumam aparecer como o país que mais demonstra entusiasmo e engajamento com o dia de Natal. Inclusive, influenciando costumes de outras nações por meio de filmes, músicas e campanhas publicitárias.

Esse interesse pelo Natal não se resume apenas ao 25 de dezembro. Afinal, nos Estados Unidos a atmosfera natalina se espalha por semanas, com enfeites nas casas, músicas temáticas em lojas e ruas com decoração. Ademais, o feriado movimenta famílias, comércio e serviços, formando um período de grande visibilidade para o costume de celebrar o Natal.