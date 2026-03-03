QualificaÃ§Ã£o beneficia populaÃ§Ã£o de MS com melhores oportunidades de emprego

A educaÃ§Ã£o profissional estÃ¡ integrada aos itinerÃ¡rios formativos do Ensino MÃ©dio, disponÃ­vel em todos os municÃ­pios para todos que cursam esta etapa da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica - ou concluintes / DivulgaÃ§Ã£o/Governo de MS

Oportunidades de crescimento profissional, com qualificação que resulta em melhoria de emprego e aumento da renda, tornam o Mato Grosso do Sul o segundo estado do Brasil em capital humano, destaque nacional na geração de vagas de trabalho.

Dados reais que impulsionam o Estado, mas com reflexo direto na vida dos sul-mato-grossenses, que buscam melhoria da renda por meio de qualificação e melhores vagas de trabalho.

E o retorno ao ambiente escolar garante novas perspectivas de emprego e renda para muitos trabalhadores, que encontram oportunidades com apoio de políticas públicas desenvolvidas em diferentes áreas do Governo do Estado.

É o caso de Vanessa Amorim, 38 anos, que mesmo com carreira consolidada na área de consultoria em telecomunicações, decidiu mudar de campo de atuação e voltar a estudar. Ela iniciou o curso técnico em enfermagem oferecido pela SED (Secretaria de Estado de Educação) e se prepara para trabalhar com o que sempre sonhou.

“É a primeira vez que eu faço um curso técnico, quero atuar na enfermagem. Eu sempre gostei da área da saúde, mas nunca tive oportunidade financeira para estudar. Então soube que tinha o curso gratuito, me inscrevi, fiz a prova e passei”, relatou Vanessa.

Thaiane Matias Rodrigues, 22 anos, iniciou o curso técnico aos 17 anos, quando ainda cursava o 3° ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobo, no Bairro Parati, em Campo Grande. “Eu sempre tive interesse pela área da saúde e enxergava na profissão uma oportunidade concreta de crescimento pessoal e profissional. Além disso, eu sabia que uma formação técnica poderia me inserir mais rapidamente no mercado de trabalho e transformar minha realidade”, disse Thaiane.

Com aulas teóricas e práticas, ela ampliou seus conhecimentos e a visão sobre a área da saúde, especialmente no ambiente hospitalar. Durante o curso que concluiu em dezembro de 2022, ela realizou estágio na UBSF José Abraão e no HRMS (Hospital Regional). “Minha experiência no curso foi extremamente enriquecedora. Após a conclusão, consegui me inserir no mercado de trabalho. Desde o início, consegui uma remuneração acima da média, o que demonstrou o quanto a qualificação técnica agregou valor ao meu perfil profissional”, pontuou a profissional.

Ela também pontuou sobre a importância entre a educação profissional e o mercado de trabalho, determinante para garantir colocação rápida. “Meu encaminhamento ao mercado de trabalho ocorreu principalmente em razão da formação recebida e da preparação prática proporcionada pelo curso. Atualmente, estou em processo de formação em logística. Sou profundamente grata à iniciativa do Governo do Estado por viabilizar essa oportunidade de forma gratuita, pois sem esse acesso eu não teria condições financeiras de custear a formação”, disse Thaiane.

O coordenador do curso técnico em enfermagem do Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima, Pedro Augusto de Miranda, explica que o Estado lançou o catálogo de cursos da área da saúde em 2015, e no ano seguinte já teve início a primeira turma. “A gente já está na terceira oferta da educação profissional da área da enfermagem. Hoje nós temos quatro turmas em andamento, duas no período vespertino e duas no período noturno. Nós estamos totalizando em torno de 120 estudantes. O curso teve uma evidência muito maior no período da pandemia, onde a gente viu a necessidade de formar novos profissionais”, disse Pedro Augusto.

A educação profissional está integrada aos itinerários formativos do Ensino Médio, disponível em todos os municípios para todos que cursam esta etapa da educação básica - ou concluintes. Atualmente, o Estado tem aproximdamente 40 mil estudantes que cursam algum itinerário da educação profissional.

Voucher Desenvolvedor

Para Rafael dos Santos, 21 anos, as expectativas profissionais também mudaram de rumo após participar de uma ação do Governo do Estado, o programa Voucher Desenvolvedor.

Estudante de Direito até 2024 – quanto também atuava como estagiário na área –, ele decidiu trancar a faculdade para ingressar na formação técnica, e atualmente trabalha como desenvolvedor em uma startup.

“Foi meu pai quem comentou sobre a prova do programa Voucher Desenvolvedor. Resolvi tentar e acabei passando. Foi ali que tive meu primeiro contato com a programação, e meu interesse pela área só cresceu. Com o tempo, percebi que tinha me encontrado profissionalmente nesse caminho”.

No ano passado ele participou de três etapas de uma seletiva para as competições profissionalizantes da área de desenvolvimento de sistemas do Senac e foi selecionado. “Passei por um treinamento intenso de cerca de oito horas por dia durante sete meses e, em setembro, tive a oportunidade de representar Mato Grosso do Sul nas competições no Rio de Janeiro, ficando em segundo lugar a nível nacional”, disse.

Para ele, a experiência mudou completamente seus planos, e abriu novos horizontes para esta nova área, com foco na tecnologia. “O programa mudou a minha vida. Foi uma oportunidade de conhecer pessoas da área, me desenvolver profissionalmente e crescer também como pessoa. Tive a chance de participar de projetos que jamais imaginei fazer parte e chegar a lugares que nunca pensei em conhecer ou conquistar”, finalizou Rafael.

O programa Voucher Desenvolvedor, contribui para formação estratégica na área de tecnologia da informação e amplas oportunidades no mercado de trabalho, por meio do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. O setor de desenvolvimento de sistemas apresenta crescimento, com alta demanda por profissionais qualificados e as possibilidades de inserção e ascensão profissional na área de tecnologia da informação.

Iniciativas como o programa ampliam o acesso à qualificação gratuita e fortalecem a empregabilidade dos participantes, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

As vagas do programa que integra o MS Qualifica (Plano de Qualificação Profissional para a Produtividade e o Emprego em Mato Grosso do Sul) são oferecidas em Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas. O objetivo do Governo do Estado é promover a qualificação de profissionais e estudantes (rede pública) em áreas que estejam em plena ascensão no mercado de trabalho e ao mesmo com uma demanda de vagas, que só não são preenchidas por falta de capacitação. Na primeira edição 238 alunos concluíram o curso.

O programa Voucher Desenvolvedor amplia o acesso à formação técnica de qualidade na área de desenvolvimento de sistemas, uma oportunidade de qualificação profissional gratuita para estudantes do ensino médio e egressos. A iniciativa fortalece a formação de novos profissionais de tecnologia no Estado, contribuindo para o atendimento às demandas do mercado de trabalho e para o desenvolvimento econômico regional.

Emprego

Além as diferentes formas de qualificação para o mercado, a busca por melhores oportunidades de trabalho impulsionou Caroline Auxiliadora de Santana, 24 anos, a mudar de emprego. “Em abril de 2025, eu estava descontente com meu trabalho e, enquanto navegava pelas redes sociais, me deparei com uma matéria sobre a Funtrab que oferecia várias vagas de emprego. Resolvi ir até lá para saber mais e, encontrei uma vaga aberta na área de assistente administrativo, que era exatamente o que eu procurava”.

Com outros atrativos, como melhor salário e benefícios, além de ser mais próximo de sua residência, Caroline fez a entrevista no dia seguinte e já foi chamada para iniciar no novo emprego. “Consegui a vaga de assistente administrativo. Estou satisfeita no meu serviço, gosto bastante do que faço”, disse a assistente.

Para conseguir o primeiro emprego, Christian Eduardo Bueno, 16 anos, também procurou a Funtrab, mas no caso dele, precisa ainda frequentar as aulas na Escola Estadual Padre José Scampini. “Em menos de uma semana ele já foi empregado, foi rápido. Ele estuda a noite, e o horário de trabalho é na parte na manhã”, explicou a mãe do adolescente, Gracielle Aparecida Ferreira, 36 anos.

Mato Grosso do Sul se destaca com crescimento econômico e políticas públicas de inclusão social, com oportunidades de ascensão social para estudantes e trabalhadores. O Estado é o primeiro do País em mobilidade social – com 2,9% – e o segundo com menor taxa de desocupação – apenas 2,4%, índice trimestral do PNAD/IBGE.

Índices que na prática, permitem que Christian sonhe e tenha meios de realizar seus projetos pessoais. “Eu decidir trabalhar para evoluir profissionalmente. Consigo conciliar os estudos e o trabalho com organização. Agora sou assistente administrativo, mexo com planilhas, excel, dados. E no futuro pretendo estudar administração ou direito”, disse o estudante.

