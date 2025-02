Quartel do Corpo de Bombeiros de Coxim é revitalizado com mão de obra prisional

As obras no do 9º GBM duraram cerca de 40 dias / Divulgação

O quartel do 9º GBM (9º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar) de Coxim passou por uma revitalização com a ocupação produtiva do trabalho de custodiados do EPMC (Estabelecimento Penal Masculino de Coxim).

Três reeducandos participaram da obra, realizando serviços de elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura, como parte de um programa de retribuição social da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), por meio da direção do presídio.

A comandante do Corpo de Bombeiros de Coxim, Capitã Rayanne Pereira Brum Santos, expressou a sua gratidão pelo apoio do presídio, destacando que a revitalização proporcionou melhores condições de trabalho aos bombeiros.

“Essa colaboração foi fundamental para a concretização da obra. Além disso, os reeducandos obtiveram grande prestatividade, contribuindo significativamente para a comunidade”, afirmou a oficial.

O diretor da EPMC, Jean Carlos da Silva Cunha, ressaltou que, além do quartel dos Bombeiros, os reeducandos também atuam em melhorias na Delegacia de Polícia Civil e no Batalhão da Polícia Militar da cidade.

“Juntos somos mais fortes, e essa ocupação produtiva da mão de obra carcerária é uma forma de retribuição social. O estabelecimento penal contribui diretamente com outras forças de segurança, promovendo um trabalho integrado”, explicou o dirigente.

A iniciativa reforça a importância da reinserção social por meio do trabalho, permitindo que os custodiados retribuam à sociedade ao mesmo tempo, em que se preparam para a reintegração ao mercado profissional.

As obras no do 9º GBM duraram cerca de 40 dias e, a cada três dias de trabalho, os detentos receberam remição de um dia de pena, conforme estabelece a LEP (Lei de Execução Penal).

*Com informações da Comunicação Agepen