Quarteto Toccata emociona em apresentação na IFMS de Aquidauana

Grupo está em turnê por MS / Divulgação

Com sala cheia, o Quarteto Toccata emocionou durante uma apresentação no IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), em Aquidauana, nesta sexta-feira, 1.

Encontro contou com a presença dos integrantes do Grupo Bella Idade Arara Azul, no campus.

O grupo é formado pelos violonistas Jardel Tartari, Marcos Araújo, Pieter Rahmeier e Rafael Salgado, com vasto repertório.

Em 2011 receberam primeira colocação do “Prêmio Campo Grande de Música de Concerto” na categoria música de câmara. Realizaram inúmeros concertos em diferentes cidades brasileiras e participaram de projetos importantes, como o "Violão no MASP" em 2012.

Em 2018 lançaram seu primeiro álbum "Paisagens Brasileiras", que resultou na estreia de novas obras dedicadas ao grupo por importantes compositores brasileiros.

Ainda neste ano, o grupo percorre cidades de MS em turnê, e pelo Brasil, como em São Paulo, Montevidéu- Uruguai e La Plata- Argentina.