Quatro morrem após saírem de festa em Miranda; uma vítima está em estado grave

A caminhonete MMC/L200 modelo Triton Savana, colidiu violentamente contra uma árvore às margens da estrada vicinal / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas retornavam de uma festa de laço em Miranda quando a caminhonete em que estavam, uma MMC/L200 modelo Triton Savana, colidiu violentamente contra uma árvore às margens da estrada vicinal, utilizada como acesso a propriedades da região, nas proximidades da Fazenda São Francisco.

As quatro pessoas morreram no local, e ficaram presas às ferragens. As vítimas foram identificadas como: Braz Mendieta Ximenes (33 anos), Jhenifer Milla de Oliveira Venancio (31), Marcos Adriano Santana (48), gerente de fazenda em Miranda, e Rone Bezerra Fernandes (36), tratorista. Jhenifer era namorada de um dos funcionários que também morreu no acidente.

A única sobrevivente, Jéssica Verginio dos Santos (34), a esposa do gerente da fazenda, foi socorrida em estado grave por populares e encaminhada ao Hospital Municipal de Miranda, sendo, depois, transferida em vaga zero para Campo Grande com politraumatismo.

De acordo com as informações das unidades de socorro, a força do impacto destruiu a cabine do veículo, prendendo os ocupantes. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e perícia estiveram no local, realizando os procedimentos de remoção dos corpos e liberação para a funerária.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela polícia. As suspeitas iniciais indicam que o motorista possa ter perdido o controle da direção antes de colidir com a árvore em um trecho de estrada de terra.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!