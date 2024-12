Queda de ninho mobiliza resgate de periquitos no Pantanal

Ninho caiu e mobilizou moradores / Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (18), uma operação integrada resgatou 45 filhotes de periquito-do-papo-branco (Brotogeris chiriri) em uma área remota do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. A ação envolveu a Polícia Civil, a Marinha do Brasil, a Polícia Militar Ambiental (PMA), o Ministério Público Estadual e a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

A mobilização começou após a denúncia de uma moradora da região do Cedro, que relatou a queda de um ninho e o resgate de aproximadamente 120 filhotes. A queda ocorreu em uma área de difícil acesso, exigindo o uso de um helicóptero cedido pela Marinha para transportar as equipes e os animais.

No local, as equipes constataram que muitos filhotes não resistiram à queda ou às condições adversas. Apenas 45 aves foram encontradas com vida, sendo encaminhadas para cuidados especializados. A operação destacou a importância da ação conjunta entre órgãos públicos e a comunidade local na preservação da biodiversidade.

Compromisso com a fauna pantaneira

O delegado Elton Alves de Sá Júnior ressaltou o papel das instituições envolvidas e da população ribeirinha no resgate: “A preservação da fauna pantaneira é um compromisso de todos nós. A integração entre os órgãos públicos e a comunidade foi essencial para salvar esses filhotes e proteger nosso patrimônio natural.”

A Polícia Civil reforçou a necessidade de denúncias anônimas para combater crimes ambientais, como o tráfico de animais e a exploração ilegal da fauna e flora. A operação também sublinha a relevância de iniciativas integradas para proteger o meio ambiente e garantir a sobrevivência de espécies ameaçadas, especialmente em uma região tão rica e frágil como o Pantanal.