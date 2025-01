Queixadas continuam preocupando moradores de Aquidauana

Animais avistados na região urbana / Divulgação

Na tarde desta terça-feira (7), queixadas, conhecidos popularmente como porcos selvagens, foram avistados na área urbana de Aquidauana, especificamente na Rua Bichara Salamene, no trecho entre as ruas Duque de Caxias e Ferroviários. O local, que conta com uma área de mata, tem se tornado um ponto frequente de aparição dos animais, gerando apreensão entre os habitantes.

“Esses animais estão se movimentando dentro do município, entre a Duque de Caxias e a Rua dos Ferroviários, naquele trecho de mata na Bichara Salamene”, relatou um morador, que pediu atenção especial para o horário do fim da tarde, quando muitas pessoas utilizam a região para práticas de atividades físicas.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) reforça o alerta para que os moradores mantenham distância dos animais. Segundo as autoridades, os queixadas são selvagens e podem reagir de forma agressiva se se sentirem ameaçados.



Desde semana passada, a presença dos animais alerta a região urbana. Uma equipe da PMA tentou a captura, contudo, o bicho é selvagem.

A PMA orienta que, em caso de avistamento, a população evite se aproximar ou tentar espantar os animais. Caso a situação represente risco, é recomendado acionar as autoridades pelo telefone de emergência ambiental.

Os queixadas são conhecidos por seu comportamento defensivo em grupo, o que aumenta a possibilidade de ataques, especialmente em áreas onde há maior movimentação de pessoas.