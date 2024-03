Quer casar? Prefeitura de Aquidauana abre 100 vagas em casamento comunitário

Todo processo será gratuito / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana anunciou nesta quarta-feira, 28, a abertura de inscrições para o casamento comunitário.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, são 100 vagas abertas para casais que desejam oficializar o casório.

Todo o processo é sem custo, com inscrições do dia 1 a 15 de março. As oportunidades são limitadas.

Os interessados podem se inscrever no: