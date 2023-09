Querida em Aquidauana, morre Cida Gomblan

Moradora conhecida como Cidinha / Arquivo pessoal

Morreu no último sábado, 23, vítima de um AVCI (Acidente Vascular Cerebral Isquêmico), a moradora Cida Ferreira de Moraes Gomblan, conhecida com Cidinha, aos 67 anos, no Hospital Regional de Aquidauana.

Cida trabalhou por 39 anos como recepcionista, sendo 23 anos na antiga Socimed e 16 anos no Consultório do Dr. Flavio Arima, em Aquidauana.

Querida na cidade, Cida deixa três filhos e cinco netos.

A missa de 7º dia acontece na Comunidade Nossa Senhora das Dores, Rua Sete de Setembro, Centro, no próximo domingo, 1, às 7h.