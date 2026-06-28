Quina de São João sorteia prêmio de R$ 260 milhões neste domingo

As cinco dezenas do concurso especial 7.051, da Quina de São João, serão sorteadas neste domingo (28), às 14h, no Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo.

O prêmio está estimado em R$ 260 milhões e não acumula. Não havendo apostas premiadas com cinco dezenas, ele é rateado entre os acertadores de quatro números e assim por diante, conforme regra da modalidade.

O sorteio será transmitido para todo o país no Facebook das Loterias Caixa e pelo canal da Caixa no YouTube.

As apostas simples foram encerradas às 22h deste sábado (27) e os bolões poderão ser feitos até as 13h de hoje, no portal Loterias Online da Caixa, com tarifa de 35% sobre o valor da cota. O Bolão Caixa nos canais digitais oferece a mesma segurança das apostas nas lotéricas.