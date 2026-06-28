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SORTE

Quina de São João sorteia prêmio de R$ 260 milhões neste domingo

Sorteio ocorre, às 14h, no Centro de Tradições Nordestinas de SP

Redação

Publicado em 28/06/2026 às 10:16

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As cinco dezenas do concurso especial 7.051, da Quina de São João, serão sorteadas neste domingo (28), às 14h, no Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo.

O prêmio está estimado em R$ 260 milhões e não acumula. Não havendo apostas premiadas com cinco dezenas, ele é rateado entre os acertadores de quatro números e assim por diante, conforme regra da modalidade.

O sorteio será transmitido para todo o país no Facebook das Loterias Caixa e pelo canal da Caixa no YouTube.

As apostas simples foram encerradas às 22h deste sábado (27) e os bolões poderão ser feitos até as 13h de hoje, no portal Loterias Online da Caixa, com tarifa de 35% sobre o valor da cota. O Bolão Caixa nos canais digitais oferece a mesma segurança das apostas nas lotéricas.

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