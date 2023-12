Quinta-feira é último dia útil de 2023 no funcionamento dos bancos

Bancos reabrem na terça-feira (2) / Agência Brasil

No ultimo dia útil de 2023, a próxima quinta-feira (28), será o último dia do ano para atendimento presencial nas agências bancárias. No dia 29, sexta-feira, não haverá expediente, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). As agência reabrem na terça-feira (2).

Conforme o Campo Grande News, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária sábados, domingos e feriados de âmbito nacional e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam municipais, estaduais ou federais.

Nos feriados e fins de semana, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

Carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone) vencidos nos feriados poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.