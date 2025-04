Quinta-feira pode ser de chuva em Aquidauana e região

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

A previsão do tempo indica máxima de 34ºC para Aquidauana e Anastácio, com chances de chuvas e sol entre nuvens nesta quinta-feira (24), conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Pancadas de chuvas estão previstas durante a tarde, mas a maior parte do dia de hoje deve ser de céu nublado.

Já em Bonito, a mínima é de 21ºC, a temperatura sobe para 32ºC, com tempo encoberto por nuvens durante a maior parte do dia e com pancadas de chuvas.

Em Miranda também tem máxima prevista de 33ºC, sol entre nuvens, com chance de chuvas ao longo do dia.

Corumbá tem previsão de 35ºC, sol entre nuvens e tempo abafado, com chuvas a qualquer hora do dia.