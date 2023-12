Quintal Produtivo tem entrega de mudas e ferramentas para comunidade indígena de MS

Governo de MS

A Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para os Povos Originários, cumpriu mais uma etapa do projeto 'Quintal Produtivo'. Trata-se de uma iniciativa que visa atender mil famílias indígenas que produzem em suas terras, mas estão estagnadas.

O objetivo é incentivá-las por meio de materiais e ferramentas, com mudas, sementes e instruções técnicas para preparo do solo e plantio.

Do dia 25 ao dia 30 foram entregues mudas nas aldeias das regiões de Aquidauana, Nioaque, Dourados e Caarapó.

As mudas são de alimentos tradicionais indígenas como a mandioca, maxixe, quiabo, cana, batata e algumas mudas frutíferas.

Segundo o Subsecretário de Políticas Públicas para os Povos Originários, o projeto tem o objetivo de incentivar e motivar as famílias a produzirem o alimento básico para ajudar em seu sustento.

"O quintal produtivo é realizado com alimentos saudáveis e produzidos pela própria comunidade e isso vem promover uma dignidade, saúde e também complementar a cesta básica alimentar indígena que é distribuída pelo Governo do Estado. É uma iniciativa deste ano de 2023 com 500 famílias beneficiadas e nos próximos anos ampliar o número de famílias e também ampliar os itens de produção dentro dos territórios indígenas", enfatiza.

Para o cacique da aldeia Bororó, Reinaldo Arevalo, o projeto é muito importante, além de entregar as mudas, levar um suporte técnico de como preparar os alimentos da melhor formadas.

"Além das mudas, é importante trazer alguns profissionais da culinária para incentivar de que forma seria bom preparar os alimentos, por exemplo o quiabo, abóbora, porque tem muitas pessoas que não sabem preparar", frisa.

A iniciativa pretende fortalecer o entorno das terras que forem cultivadas e torná-las mais produtivas, e por meio dos alimentos fortalecer as entregas de cestas básicas que já são feitas e possibilitar mais saúde às famílias.

O Quintal Produtivo acontece em parceria com a Agraer, Funai, UEMS, UFGD, Embrapa e a prefeitura dos municípios contemplados.

Assessoria