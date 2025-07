Aquidauana: projeto Radiocast CEJAR une comunicação e educação

Equipe de estudantes do Projeto radiocast da escola Cejar, de Aquidauana/MS / (Foto: Ryan Santos)

“O Radiocast é um projeto que começou lá no CEJAR em 2024, com alguns estudantes voluntários. Eu, mais o professor Sandro Rodrigues, tivemos essa ideia de estar buscando e trazendo esses estudantes para desenvolver essas habilidades de comunicação e criar um engajamento melhor dentro da escola por meio dos projetos.”, explicou Ediane Fragoso.

Durante a edição de 2025 da Pantanal Tech MS, o Radiocast CEJAR mais uma vez marcou presença no evento com sua equipe de estudantes engajados na produção de conteúdo informativo e educacional. O projeto, idealizado pela professora Ediane Fragoso em parceria com o professor Sandro Rodrigues, nasceu em 2024 na CEJAR (Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro), em Aquidauana, e tem se consolidado como uma importante ferramenta de comunicação escolar.

Edijane Fragoso, coordenadora da Radiocast dos estudantes da Escola Estadual Cejar, em Aquidauana/MS (Foto: Ryan Santos)

Radiocast do Cejar tem apoio da Fundect

Em 2025, o projeto ganhou novo impulso com o financiamento da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), por meio do programa PICTECH. Atualmente, o Radiocast conta com quatro estudantes bolsistas e outros quatro voluntários que colaboram com as atividades do estúdio.

No espaço montado dentro da escola, os alunos realizam entrevistas, produzem podcasts, cobrem eventos escolares e registram atividades pedagógicas com fotos e vídeos. Além disso, a equipe dá suporte aos professores e demais projetos da escola, como o recém-criado clube de ciências, que também recebe apoio na divulgação e registro de suas ações.

“A rádio realiza uma atividade aleatória. Tanto é educacional, mas a gente abrange como um todo”, destacou Edijane. “A gente precisa entender, esses estudantes precisam ter esse conhecimento no geral, no global, não só na área da educação. Então, a gente trabalha todos os conteúdos.”

O conteúdo produzido pela equipe é publicado nas redes sociais do Radiocast CEJAR, como o Instagram e o canal do YouTube, ambos vinculados ao perfil institucional da escola. As postagens são feitas logo após a conclusão das atividades, sem periodicidade fixa.

“Nós temos o Instagram da Radiocast CEJAR. Esse Instagram também está vinculado com o Instagram da escola. Então, a gente publica todas as entrevistas, todas as atividades que a rádio realiza”, explicou a idealizadora. “Terminando o nosso expediente, já estamos postando e subindo todas as atividades, entrevistas, fotos, todas as coberturas.”

