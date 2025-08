Ranger vai a leilão com lance inicial de R$ 20 mil em MS

Ranger avaliada em R$ 85 mil / Divulgação

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu nesta sexta-feira (1º) um novo leilão de veículos apreendidos no pátio da autarquia em Dourados. Um dos destaques da lista é uma Ford Ranger XL CD4, ano 2013/2014, cujo valor de mercado gira em torno de R$ 85 mil, mas que poderá ser arrematada a partir de R$ 20.214.

Ao todo, o certame reúne 65 veículos classificados como recuperáveis, ou seja, que podem voltar a circular após regularização. São 54 motocicletas e 11 automóveis. Entre as motos, chama atenção uma Yamaha MT-03, ano 2008, com lance inicial de R$ 5.194,00 — bem abaixo do valor médio de R$ 20 mil no mercado.

Os interessados já podem acessar os lotes pelo site da empresa responsável, www.vialeiloes.com.br, e conferir as oportunidades disponíveis. A visitação presencial dos veículos será permitida nos dias 12, 13 e 14 de agosto, no pátio da Autotran, em Dourados, localizado na Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, nº 51-B, no bairro Jardim Colibri, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Além dos veículos com potencial de circulação, o leilão também inclui 63 lotes classificados como sucatas reaproveitáveis, totalizando 122 motocicletas e 38 carros com peças que ainda podem ser utilizadas. Há ainda a chamada sucata inservível, destinada exclusivamente à indústria siderúrgica, com estimativa de 19,3 toneladas de material ferroso.

Os editais completos com todas as informações sobre os lotes, condições de participação e documentação exigida estão disponíveis no site do Detran-MS e no Diário Oficial do Estado, entre as páginas 89 e 109.

