Recadastramento do Energia Social vai até 31 de dezembro

Arquivo/ Governo de MS

Os beneficiários do programa 'Energia Social: Conta de Luz Zero' têm pouco mais de 70 dias para fazer o recadastramento e garantir o pagamento mensal da fatura pelo Governo de Mato Grosso do Sul. O prazo termina em 31 de dezembro, sendo que neste período serão realizadas campanhas, divididas por semanas e regiões do Estado, para fortalecer o recadastramento.



"É muito importante que todos os beneficiários do programa Energia Zero, aquele que vem com a conta de luz de energia quitada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, se recadastre, porque, pela lei, aquele que não se recadastrar até o dia 31 de dezembro de 2024 não terá mais a sua conta de energia paga", explica a secretária Patrícia Cozzolino, da Sead (Assistência Social e dos Direitos Humanos).



Quem ainda não tem o benefício, mas se enquadra nos critérios, também pode fazer um novo cadastro. Por meio do programa, o Governo de Mato Grosso do Sul faz o pagamento da conta de energia elétrica de famílias de baixa renda residentes no Estado e assim garante a continuidade do serviço essencial e ajuda quem mais precisa para que não falte dinheiro para compra de comida e remédios.



O programa vale para imóveis residenciais, seja em área urbana ou rural, com consumo mensal até 220 kWh. O titular não pode ser proprietário de mais de um imóvel residencial, deve ser beneficiário do Programa Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal, ter renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo nacional e ter renda familiar mensal total de até dois salários mínimos nacionais.



O cadastramento ou recadastramento no programa deve ser feito por meio do site https://www.energiasocial.ms.gov.br, no Cras (Centro de Referência em Assistência Social) mais próximo da residência, em uma sede do Mais Social ou em uma das agências da Sanesul. Em Campo Grande, a sede do Mais Social fica na Rua Barão de Ladário, 85, na Vila Sobrinho.