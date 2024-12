Recebe Bolsa Família? Confira o calendário de pagamento de 2025

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou o calendário de pagamentos do Programa Bolsa Família (PBF) para 2025. Os depósitos começarão no dia 20 de janeiro e serão feitos de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Os beneficiários com NIS terminando em 1 receberão o pagamento no primeiro dia, enquanto aqueles com NIS final 2 poderão sacar no segundo dia, e assim por diante, até o último grupo, que terá o pagamento no dia correspondente ao NIS com final 0. A distribuição seguirá essa ordem nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando os pagamentos serão antecipados, com término previsto para o dia 10, antes do Natal.

O MDS, responsável pela gestão do programa, e a Caixa Econômica Federal, que executa os pagamentos, estabelecem essas datas. Para ter direito ao Bolsa Família, a família precisa comprovar uma renda per capita de até R$ 218 mensais e estar cadastrada no Cadastro Único, feito em postos de atendimento dos municípios.

Desde a recriação do Bolsa Família, em março de 2023, o Governo Federal garantiu um valor mínimo de R$ 600 por família e implementou uma nova estrutura de benefícios complementares, conforme a composição familiar. Além disso, o programa retomou a exigência de cumprimento de condicionalidades relacionadas à saúde, educação e assistência social, visando promover o acesso a direitos fundamentais e combater a pobreza de forma sustentável.