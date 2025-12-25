Acessibilidade

25 de Dezembro de 2025 • 09:37

Geral

Receitas criativas ajudam a transformar restos do Natal em novos pratos

Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua Ceia Natalina, veja nossas dicas

Redação

Publicado em 25/12/2025 às 09:00

Depois da fartura da ceia de Natal, é comum a geladeira ficar cheia de sobras: peru, arroz, farofa, legumes e até panetone. O que muita gente não sabe é que esses alimentos podem ganhar nova vida em receitas práticas, saborosas e econômicas — evitando o desperdício e ajudando no orçamento do fim de ano.
Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), cerca de um terço dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado. No período das festas, esse número tende a crescer. Pensando nisso, cozinheiros e nutricionistas defendem o reaproveitamento como uma alternativa sustentável e criativa.

Do peru ao prato novo
A carne que sobra do peru ou do frango assado pode ser desfiada e virar recheio de tortas, sanduíches ou escondidinhos. Uma opção simples é o arroz de forno, que mistura arroz da ceia, carne desfiada, legumes e um pouco de queijo, tudo gratinado.

“Reaproveitar não significa comer a mesma coisa de novo, mas transformar o alimento em outra receita”, explicam os especialistas.

Farofa, arroz e legumes: nada se perde
A farofa pode ser usada como base para bolinhos assados ou até para rechear legumes, como abobrinha e pimentão. Já o arroz branco ou temperado vira facilmente bolinhos fritos ou panquecas recheadas.
Legumes cozidos ou assados ganham nova função em sopas, caldos ou refogados, ideais para os dias seguintes às festas, quando muita gente busca refeições mais leves.

Sobrou panetone? Vira sobremesa
Até a sobremesa pode ser reaproveitada. Panetone amanhecido pode se transformar em rabanada, pudim ou torta doce. Basta criatividade — e poucos ingredientes a mais.

Economia e consciência
Além de reduzir o desperdício, reaproveitar as sobras ajuda a economizar e incentiva hábitos mais conscientes. “Planejar as refeições dos dias seguintes à ceia é uma forma simples de cuidar do bolso e do meio ambiente”, reforça a especialista.
Com pequenas adaptações, as sobras da ceia de Natal podem render novos sabores e prolongar o clima de celebração — agora com mais responsabilidade.

