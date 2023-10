Rede de Amigos entrega mais de 3 mil brinquedos em Aquidauana e Anastácio

Fila de crianças no Bairro Cristo Rei em Anastácio / Divulgação

Na amanhã de ontem, dia 12, as crianças de 14 bairros de Anastácio e Aquidauana tiveram motivos para celebrar o Dia das Crianças. O projeto "Rede de Amigos" realizou uma ação social ao entregar mais de 3 mil brinquedos, proporcionando um dia repleto de festa e alegria para a garotada da região.

A campanha de arrecadação da "Rede de Amigos" foi bem-sucedida, o grupo conseguiu distribuir os brinquedos em 7 bairros de Anastácio e 4 bairros de Aquidauana.

Crianças recebem brinquedos - Divulgação

Adriano Rodrigues, um dos organizadores da ação, expressou sua satisfação com o resultado, afirmando.

"Foi uma entrega muito alegre e os brinquedos deste ano foram de muita qualidade."

Vale ressaltar que o projeto "Rede de Amigos" existe desde 2011 e realiza ações sociais não apenas no Dia das Crianças, mas também em outras datas importantes, como a Páscoa e o Natal. Essas iniciativas visam proporcionar momentos de alegria e apoio para as crianças em situações de vulnerabilidade social.

Carros com brinquedos pelas ruas da cidade - Divulgação

O que é a Rede de Amigos

A "Rede de Amigos" teve seu início inspirado por um ato de compaixão, quando um dos integrantes testemunhou uma criança em situação de extrema vulnerabilidade brincando sozinha, com roupas maltrapilhas e quase nua. Esse episódio gerou uma comoção profunda, que foi compartilhada com outros amigos, resultando em uma corrente de solidariedade que passou a ajudar não apenas essa criança, mas muitas outras em circunstâncias semelhantes.

Desde então, a "Rede de Amigos" tem crescido e atraído cada vez mais membros e colaboradores que desejam fazer a diferença na vida das crianças menos favorecidas.

Projeto Rede de Amigos - Divulgação

O trabalho da "Rede de Amigos" demonstra o poder de promover mudanças positivas e fornecer momentos de alegria para as crianças. Essa ação não apenas celebra o Dia das Crianças, mas também ressalta a importância da empatia e do compromisso com o bem-estar daqueles que enfrentam desafios em suas vidas.