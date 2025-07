Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio completa 3 anos de acolhimento

Reunião mensal com voluntárias / Divulgação

“Durante o tratamento tive um contato direto com a Rede Feminina de Campo Grande e ficava encantada com o trabalho voluntário oferecido por aquelas mulheres vestidas de rosa. Foi então, que me surgiu a ideia de também implantar em Anastácio e Aquidauana para as pessoas serem orientadas, alertadas nos cuidados com a saúde, incentivando a prevenção e lutando para que os pacientes já diagnosticados de alguma forma encontrassem apoio e suporte diante do diagnóstico que é tão difícil”.

A Associação Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio completa, nesta terça-feira, 29, três anos de atuação no apoio a pacientes oncológicos e na conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer. A iniciativa foi idealizada por Ádina Aparecida Luciolo, que teve a ideia do projeto após enfrentar um diagnóstico de câncer de mama em 2020.

O desejo de levar esse apoio também à região de Anastácio e Aquidauana fez com que Ádina reunisse amigas para tornar o projeto realidade. “Depois de conversar com minha família, que foi e é a minha base, resolvi fazer uma pequena reunião na minha residência e chamar algumas amigas, pessoas que eu sabia que poderiam dar as mãos comigo neste sonho de fazer o bem ao próximo”, relembra. O primeiro encontro aconteceu em 20 de abril de 2022.

A associação é sem fins lucrativos e atua com voluntárias que visitam pacientes, prestam apoio emocional, orientam sobre cuidados com a saúde e incentivam a prevenção. “São inúmeras as famílias já atendidas e visitadas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio, através das voluntárias que se dedicam da melhor forma possível para ir de encontro a essas pessoas acometidas pelo câncer, levar uma palavra de fé, um gesto de carinho e a atenção de ouvir os relatos das experiências vividas pelo paciente oncológico”, destaca a fundadora.

A Rede conta com apoio da Administração Municipal e do Poder Judiciário, que ajudam na estruturação da sede com mobiliários para atendimento. Atualmente, estima-se que Anastácio tenha cerca de 160 pacientes oncológicos.

A associação depende majoritariamente de doações. Interessados em ajudar podem contribuir via Pix utilizando o CNPJ 48.025.637/0001-69. A sede está localizada na Rua Manoel Murtinho, nº 876, anexa à Secretaria de Cultura. O telefone para contato é (67) 99941-2098. A entidade também está presente nas redes sociais: no Instagram como @rfccanastacio e no Facebook como “Rosas Anastácio”.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!