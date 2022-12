Reforma de duas pontes em Bonito vai ter custo de R$ 413 mil

Prefeito Josmail Rodrigues / Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito licitou a reforma das pontes sobre o Córrego Santa Tereza, mais conhecido como Ponte do Resek e sobre o Córrego Roncador, no valor de R$ 413 mil.

A empresa vencedora foi a Lopes e Lopes Construtora e Empreiteira LTDA e EPP. As obras começam na próxima semana.

As empreiteira vai receber R$ 413 mil para executar a reforma das duas pontes e o prazo de conclusão é de 60 dias para cada obra.

Segundo o prefeito Josmail Rodrigues, a empresa deve começar a obra entre os dias 5 e 6 de janeiro. “Temos nos esforçado para conseguir reformar as pontes do município que precisam de atenção. Já foram algumas neste dois primeiros anos e vamos continuar trabalhando para atender as demandas,