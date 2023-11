Reforma e ampliação da ESF do Assentamento Indaiá segue em ritmo acelerado

Investimento do município / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com a Câmara Municipal, viabilizou recursos para fazer a tão sonhada reforma da ESF do Assentamento Indaiá.

Esta obra vem ao encontro de um antigo sonho da comunidade da região dos assentamentos Indaiás e fazendas, que era ter um posto de saúde bonito, reformado, arejado e estruturado para melhor atendimento médico, de enfermagem e odontológico.

O prefeito Odilon Ribeiro, que vem acompanhando de perto a execução da obra, lembrou do quanto o posto vinha com problemas na sua estrutura e afirmou que a ESF Indaiá está estrategicamente localizada para evitar que as famílias dos assentamentos e das chácaras e fazendas próximas, evitem precisar vir até a cidade para buscar atendimento da atenção básica de saúde.

“Apresentamos o projeto de reforma da ESF e encontramos na Câmara Municipal, com todos os seus vereadores, a parceria essencial para fazer essa obra. Eles economizam e repassam o recurso de devolução do duodécimo para que possamos investir nessa reforma. Investimos mais m pouco da nossa contrapartida e para comprar os mobiliários novos e, em breve, no primeiro semestre de 2024 vamos lá inaugurar com a comunidade”, destacou o prefeito Odilon.

A obra já está em andamento nas etapas de construção do alicerce para as salas que serão ampliadas, estruturação das áreas que serão reformadas, levantamento das colunas e organização para novo telhado. A empresa executora da obra é Lip Engenharia e as Secretarias Municipais de Saúde e Saneamento e de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas fazem o acompanhamento e fiscalização.

Além do ESF Indaiá, também estão em execução as reformas das ESFs Izaura Baes e Posto da Duque. Todos com previsão de conclusão da obra para o primeiro semestre de 2024.