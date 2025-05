Região de Aquidauana recebe câmeras para monitoramento após ataque de onça

Equipes instalaram equipamentos em pontos estratégicos / PMA/IHP

Em resposta ao ataque que resultou na morte do caseiro Jorge Ávalo, no último dia 21 de abril, o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) e a Polícia Militar Ambiental (PMA) iniciaram a instalação de câmeras de monitoramento na região do Touro Morto, no Pantanal sul-mato-grossense. O objetivo é ampliar a vigilância sobre a fauna local, prevenir novos incidentes com grandes felinos e coibir práticas ilegais como a caça e o uso de iscas proibidas.

Os equipamentos foram posicionados em áreas de movimentação frequente de animais silvestres. A seleção dos pontos estratégicos contou com o apoio técnico do biólogo Sergio Barreto, do IHP, com base em registros anteriores de passagem da fauna.

As autoridades ambientais alertam moradores e visitantes sobre a importância de manter distância dos animais nativos. “O contato com espécies silvestres pode ser perigoso tanto para as pessoas quanto para os próprios animais. Alimentá-los, além de ser uma infração prevista em lei, pode alterar seu comportamento natural e desequilibrar o ecossistema”, enfatizou a PMA.

Felino em tratamento

A onça-pintada suspeita de ter atacado o trabalhador continua sob cuidados no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande. O animal, um macho de 94 quilos, foi resgatado em condição debilitada, apresentando sinais de desidratação e disfunções em órgãos vitais.

Segundo boletim veterinário, o felino passa por exames clínicos detalhados, incluindo ultrassonografia, hemograma e raio-x, para avaliação do quadro geral e definição do tratamento necessário.

A presença das câmeras deve contribuir para um diagnóstico mais preciso do comportamento da fauna local e orientar futuras ações de manejo e proteção na região.

