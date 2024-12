Registro reforça sazonalidade do Pantanal entre seca e chuvas

Registro de registro atingida pela seca e chuvas / Divulgação/IHP

O IHP (nstituto Homem Pantaneiro) divulgou nesta quinta-feira (5) registros que evidenciam a impressionante sazonalidade do Pantanal em Mato Grosso do Sul, com foco na região da Serra do Amolar. As imagens mostram a transição da paisagem e os desafios enfrentados na recuperação ambiental da área.

Na primeira foto, o cenário é desolador: o impacto da seca, somado aos incêndios, devastou áreas de restauração, incluindo uma plantação de mais de 25 mil mudas. Em contraste, uma segunda imagem, capturada apenas um mês depois, mostra a transformação trazida pela chegada das águas, que inundaram a região e renovaram a paisagem.

Embora o retorno das águas traga esperança, o IHP destaca que o processo de recuperação é longo e demanda esforços contínuos. A instituição está intensificando as ações de replantio e reforçando a necessidade de preservação do ecossistema, conhecido por sua biodiversidade única e resiliência natural.

O Pantanal, uma das maiores planícies alagáveis do mundo, enfrenta ameaças cada vez maiores devido às mudanças climáticas e atividades humanas. Segundo o IHP, é essencial unir esforços para garantir um futuro sustentável para a região. “Acreditamos na força coletiva e no poder de regeneração da natureza”, declarou a organização.