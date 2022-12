Reinaldo Azambuja entrega batalhão da PM e reforma de escola em Coxim

Com investimento de R$ 3,2 milhões, o Governo do Estado inaugurou nesta quarta-feira (28) em Coxim, o novo prédio do 5º Batalhão da Polícia Militar. Ele também entregou a reforma geral de uma escola e uma arena esportiva, além de assinar ordem de início de serviço de implantação de 62 quilômetros da rodovia vicinal conhecida como Estrada da Barranqueira.

Na entrega do quartel, Reinaldo Azambuja destacou os resultados alcançado pela segurança pública de Mato Grosso do Sul. "Éramos o 15° e hoje somos o 4° estado mais seguro do Brasil. Tivemos uma mudança conceitual. Quando assumimos o governo, os bombeiros dividiam as roupas de combate à incêndio, os coletes estavam todos vencidos, tinha viaturas no toco. Hoje isso mudou. Temos a Polícia Civil que mais soluciona homicídios, somos o estado em que mais presos trabalham e estudam - isso é ressocialização -, e somos o 1° em apreensão de drogas do Brasil", disse.

Já o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, ressaltou o volume inédito de investimentos em segurança pública. "Reinaldo Azambuja foi o governador que mais fez pela segurança pública na história de Mato Grosso do Sul, não só com obras dessa envergadura, mas valorizando nossos homens e mulheres".