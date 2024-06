Reinauguração do Asilo São Francisco acontece na quinta-feira

Asilo São Francisco / Ronald Regis / O Pantaneiro

Na próxima quinta-feira, dia 6, será realizada a reinauguração do Asilo São Francisco, localizado na rua Antônio Campelo, 3123, Bairro da Exposição, em Aquidauana. A cerimônia está marcada para começar às 9h e promete ser um evento significativo.

A reinauguração contará com a presença de diversas autoridades municipais, incluindo o prefeito Odilon Ribeiro e a primeira-dama Maria Eliza. Também participarão do evento secretários, vereadores e moradores da cidade, demonstrando o apoio e o compromisso da administração pública com o bem-estar

O Asilo São Francisco, que há anos presta serviços essenciais à comunidade, passou por uma série de melhorias estruturais e operacionais para melhor atender seus residentes. A reinauguração é um momento de celebração e reconhecimento do trabalho dedicado de todos os envolvidos na revitalização do espaço.