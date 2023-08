Reinauguração do Museu da Arte Pantaneira acontece na segunda-feira

Novo espaço revitalizado / Divulgação

A reinauguração do Museu da Arte Pantaneira “Manoel Antônio Paes de Barros” foi adiada para a próxima segunda-feira, 28, após alteração na programação. O espaço revitalizado será entregue para atividades culturais de Aquidauana.

A cerimônia está marcada para começar às 18h, com o convite aberto para todos os moradores. O museu está na Rua Cândido Mariano, 462, Centro da cidade.

Tradicional, o patrimônio foi construído em 1918, e já cedeu ocupação para a Caixa Econômica Federal, Asilo dos Idosos, Escola Padre Anchieta e Secretaria de Obras.

O imóvel leva uma homenagem a Manoel Antônio, um dos fundadores da cidade de Aquidauana, além de apresentar a rica história da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, com acervo de fotos da Maria Fumaça em pontos turísticos.

Há objetos como trilhos, telefones, maromba (chave utilizada para a mudança de linha) e até um carimbador de passagens. É olhar e admirar os pioneiros no transporte ferroviário, quando teve esse capítulo resgatado na região, na época do Trem do Pantanal