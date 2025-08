Reliqueiros de Aquidauana se organizam para estar em Encontro de Campo Grande

Confraria Apaixonados por Fusca realiza o Retrocar, na Capital / (Foto Mídias Sociais)

Onde tem relíquias, lá estão os reliqueiros de todos os cantos do país. É assim que acontecem os eventos que reúnem proprietários de carros antigos. Dias 9 e 10 de agosto, acontece o Retrocar/MS, a partir das 18 horas, na Praça da Papa.

São esperados entre 400 e 600 veículos antigos, de inúmeras cidades de Mato Grosso do Sul e de outros estados, como São Paulo, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, além de Paraguai e Bolívia.

Uma caravana de reliqueiros de Aquidauana e Anastácio está em fase de organização para marcar presença, até mesmo porque os organizadores de Campo Grande, são da Confraria Apaixonados por Fusca e estiveram presentes, efetivamente, no 9º Encontro de Relíquias de Aquidauana, realizado de 19 a 22 de junho deste ano.

Retrocar MS será ns dias 9 e 10 de agosto, na Praça do papa, em Campo Grande, a Capital do Estado

Aliás, o evento dá prêmios para reliqueiros que percorrem longas distâncias para participar. A população está convidada, o evento é aberto ao público e poderá desfrutar de grande shows.

Na programação, de sábado, bandas Alzira’s (às 17h) e Coquetel Blue (às 20h). No domingo, banda Fernando Morreu, das 8h às 10h. O DJ Willy também comanda as pick-ups, com apoio da turma do Caiçara, trazendo os passinhos dos anos 80 e 90.

Os reliqueiros decidiram unir o útil ao agradável e, cada um, irá contribuir com 2 quilos de alimento não perecível (exceto sal). Toda arrecadação será repassada para a Frente de Assistência à Comunidade (FAC), de Campo Grande/MS.