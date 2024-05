Renegociação do Desenrola Fies termina na próxima sexta-feira

Portal do Fies / Reprodução Fies

O prazo para solicitar condições especiais de renegociação do Desenrola Fies vence na próxima sexta-feira, 31. O programa do MEC (Ministério da Educação), executado pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), oferece descontos na renegociação das dívidas do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Dados da pasta mostram que, desde que foi lançado, em novembro do ano passado, o Desenrola Fies já beneficiou 283.577 estudantes. Até o último dia 15, haviam sido renegociados mais de R$ 12,92 bilhões em dívidas, resultando em um saldo de dívida posterior de cerca de R$ 2,49 bilhões.

Em nota, o MEC destacou que as renegociações são referentes a contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023, abrangendo todos os estados. “A medida do governo demonstra um compromisso contínuo em proporcionar alívio financeiro e oportunidades de recomeço para aqueles impactados por dívidas educacionais”.

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil, programa do MEC instituído em 2001, tem como proposta conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas que aderiram ao programa e com avaliação positiva no Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior).

Desde 2018, o Fies possibilita juros zero e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. Pode se inscrever o candidato que participou do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2010 e que obteve média aritmética das notas nas provas iguais ou superior a 450 pontos, além de nota superior a zero na redação.

Também é necessário ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

*Com informações da Agência Brasil.