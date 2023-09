Repartições estaduais não terão atendimento nesta sexta-feira

Divulgação

Na quinta-feira (7), foi celebrada a Independência do Brasil, e hoje (8) será ponto facultativo.

Por conta disso, algumas repartições não terão atendimento. Confira como será o atendimento nos órgãos e entidades da Administração Direta do Governo do Estado e das autarquias e fundações do Poder Executivo.

Na Polícia Civil, até sábado (9), funcionarão a 1ª Deam (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher), a 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, localizada no bairro Moreninha II, a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada) e a Depac Centro. Essas unidades estarão disponíveis para registro de ocorrências. As demais reabrem na próxima segunda-feira (11).

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior estarão de portas fechadas.

As atividades voltam normalmente na segunda-feira (11).

Não haverá atendimento ao público nas agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) de todo o Estado na sexta-feira (8) devido ao ponto facultativo.

A autarquia reforça que 95% dos seus serviços estão disponíveis na plataforma Meu Detran e no aplicativo Detran MS.

Apenas serviços como transferência de veículos, emissão de CRV, transferência de CNH de Unidade Federativa, captura de imagem, e os exames teóricos e práticos ainda requerem atendimento presencial.

Na segunda-feira (11) o atendimento volta ao normal nas agências dos 79 municípios do Estado.

A Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) não terá atendimento e o retorno das atividades será na segunda-feira (11).

A Casa da Saúde retorna com o atendimento normal na segunda-feira (11).

A Casa da Saúde está localizada na rua onze de outubro, nº 220 – Bairro Cabreúva, na antiga Escola Estadual Riachuelo, em Campo Grande.