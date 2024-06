Resgate em meio a incêndios emociona ribeirinhos no Pantanal

Fumaça intensa cobre a região / Bruno Rezende, Governo do Estado

O aposentado Antônio Donizete Matos, 66 anos, se emociona ao relatar o resgate dramático realizado pelos Bombeiros em Corumbá, nesta sexta-feira, 21. Ele descreve o desespero ao enfrentar o avanço implacável do fogo, intensificado pelos fortes ventos na região. “Quando o fogo chegou na parte mais difícil, os bombeiros, verdadeiros anjos, finalmente conseguiram chegar e apagar as chamas”, diz Matos.

A área onde ele vive, conhecida como Bracinho e localizada às margens do rio Paraguai, foi duramente atingida pelo incêndio. Apesar da proximidade com a área urbana, o acesso ao local é complicado, o que dificultou o trabalho das equipes de resgate.

“Comparado a outras regiões, o acesso no Bracinho é relativamente mais fácil. Utilizamos embarcações e caminhonetes, mas em outras áreas o deslocamento é extremamente desafiador”, explica a tenente-coronel Tatiane Inoue, diretora de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros, que coordena as operações no Pantanal. A operação de combate aos incêndios no Pantanal, denominada Operação Pantanal 2024, completa 80 dias de intensos esforços. Além do Bracinho, equipes estão mobilizadas em diversas frentes, como na Estrada Parque, Maracangalha, Abobral, Nhecolândia e na cabeceira da ponte sobre o rio Paraguai na BR-267. Áreas como Barranco Branco (Porto Murtinho) e Forte Coimbra são monitoradas constantemente devido ao alto risco de incêndios.

A situação é agravada pelas condições climáticas críticas, marcadas pela ausência de chuvas há 71 dias em Corumbá, conforme dados do Cemtec. A última precipitação significativa ocorreu em 11 de abril, com apenas registros mínimos desde então. Com a temporada de seca se intensificando, as equipes enfrentam um desafio adicional no combate aos incêndios em um dos biomas mais complexos do Brasil.