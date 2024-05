Resistindo o rock no Pantanal, Marasmo se apresenta no 8º Encontro de Relíquias

Banda Marasmo / Divulgação

Aquidauana, cidade conhecida pelo seu gosto predominante pelo sertanejo, também é cenário de rock no fim de semana, com 8º Encontro de Relíquias. A Banda Marasmo sobe aos palcos mais uma vez mesclando influências que vão do blues ao rock'n'roll.

Neste sábado, 1º de junho, Marasmo subirá ao palco, um dos eventos mais aguardados do ano na cidade. Em entrevista ao O Pantaneiro, Falkner, vocalista da banda, expressou a grande expectativa do grupo: "A gente vem se preparando, para nós acaba sendo o principal evento do ano. Então, a gente acaba ensaiando mais, se dedicando mais pra esse momento."

A presença da banda Charlie Brown Jr., com dois integrantes da formação clássica, eleva ainda mais a importância do evento para Marasmo. "Nós somos fãs da banda, então a gente se dedicou ainda mais pra esse dia.Toda a estrutura que é montada aqui na Avenida Pantaneta transforma a cidade. A gente vê os carros chegando, já vai gerando aquela expectativa e isso deixa um ar muito legal, muito bacana."

Resistência e Evolução

Formada em uma cidade onde o sertanejo predomina, Marasmo resiste e se destaca pela paixão ao rock. "Eu e o outro guitarrista da banda, o Alex, estamos desde o começo. A banda já passou por algumas formações, mas sempre fomos um quarteto. Atualmente, além de nós dois, temos o baterista Tomate e o baixista Yuri", contou Falkner.

Além de covers, a banda também se dedica a composições próprias, que refletem as experiências e visões dos integrantes sobre a vida e a cidade onde vivem. "A gente sempre pensou em trazer um pop rock, um som que envolve vários públicos. Tocamos do rock mais leve até o mais pesado, e também contamos um pouco das nossas histórias e da nossa cidade."

O 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana promete ser um evento memorável, e Marasmo está pronta para fazer sua parte em animar a galera e manter a chama do rock acesa na cidade pantaneira.

Confira as atrações e a programação

A 8ª edição do Encontro de Relíquias, maior exposição de carros antigos de Mato Grosso do Sul, será realizada de 30 de maio a 2 de junho, aproveitando o feriado prolongado em Aquidauana. O evento acontece na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, com entrada franca, oferecendo uma programação diversificada que promete atrair visitantes de todas as idades.

O destaque principal será o show da banda Charlie Brown Jr., marcado para o sábado, dia 1º de junho. Marcão Britto e Thiago Castanho, integrantes originais da banda, se reunirão para celebrar os 30 anos de história do grupo, proporcionando aos fãs uma performance memorável.

Além do Charlie Brown Jr., o Encontro de Relíquias contará com apresentações de outras bandas e artistas locais renomados, incluindo Chicão Castro, Marasmo, V12, Rota 262 e Mané Coxinha. A banda V12, que abrirá o show principal, promete animar o público com um repertório de clássicos nacionais e internacionais, além de sua música de trabalho, "Meu Destino".