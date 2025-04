Réu por assassinato de empresário de Aquidauana vai a júri popular

Paulo Roberto Romualdo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital / Redes sociais

De acordo com o Poder Judiciário, Ivan é indicado por homicídio qualificado, que a pena pode variar de 12 a 30 anos de reclusão, dependendo das circunstâncias do crime.

Ivan de Souza, réu pelo assassinato de Paulo Roberto Romualdo, de 52 anos, vai a júri popular no dia 7 de maio. O crime aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2020, na Rua Pedro Pace, em Aquidauana.

Caso

No dia do crime, Paulo teria ido à autoescola do suspeito para cobrar uma dívida que seria da irmã da vítima. Contudo, no período da tarde, Ivan teria ligado para Paulo e iniciado uma discussão. Paulo retornou à autoescola, quando foi esfaqueado três vezes nas costas.

A vítima correu para o seu veículo modelo Renault Duster, de cor prata, para fugir do agressor. Porém, por conta dos ferimentos, perdeu o controle da direção, invadiu a faixa contrária e acabou atingindo uma árvore.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha afirmou ter conversado com a vítima, que, antes de ser socorrida, conseguiu relatar o nome do agressor e os detalhes sobre o ocorrido. Após ser atendido no local, Paulo foi levado ao Hospital Regional de Aquidauana, mas não sobreviveu aos ferimentos graves na região lombar e faleceu.

Na sequência, Ivan fugiu com sua família e ficou foragido por alguns dias. Só se entregou à polícia posteriormente, acompanhado de um advogado. Por não ter sido preso em flagrante, o acusado aguarda seu julgamento em liberdade.

Inicialmente, o caso foi registrado como homicídio simples na 1ª Delegacia de Polícia Civil. No entanto, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) revisou a situação e decidiu apresentar a denúncia por homicídio qualificado, que ocorre quando o crime é cometido com características especialmente cruéis, visando garantir a morte da vítima de maneira reprovável pela sociedade.

