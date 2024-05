Reunião entre Legislativo e Juventude discute empreendedorismo e políticas públicas

Equipe realizou reunião na quinta-feira / Divulgação

Na reunião realizada na quinta-feira, 23, entre o presidente do Legislativo, Nilson Pontim, e o coordenador municipal da Juventude, Paulo Mendes, foram discutidas formas de fomentar o empreendedorismo entre os jovens e implementar políticas públicas voltadas para esse público.

Durante o encontro, foram debatidas ideias de ações conjuntas entre a Coordenadoria da Juventude e a Câmara Municipal, visando incentivar a formação de jovens empreendedores, oferecer cursos de capacitação e promover inovação tecnológica para a juventude de Aquidauana. O coordenador Paulo Mendes apresentou sugestões para estimular a participação ativa dos jovens na cultura, no empreendedorismo, nas políticas públicas e na economia local.

"O futuro de Aquidauana está na juventude. Precisamos apoiar suas ideias e criar condições para que se tornem líderes e empreendedores bem-sucedidos. Contem com nosso apoio e trabalho na Câmara Municipal", afirmou Nilson Pontim.

Paulo Mendes ressaltou que as ações em prol da juventude terão impacto duradouro. "O trabalho conjunto com a Juventude de Aquidauana promete não apenas avanços imediatos, mas também a construção de bases sólidas para um futuro promissor", completou. A reunião contou também com a participação dos servidores da coordenadoria Elton Paz e Alexander Arguelho.