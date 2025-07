Reunião orienta beneficiários do Bolsa Família sobre novas regras e exigências

A medida visa tornar a gestão do programa mais eficiente e justa / Divulgação

Na última terça-feira (22), a Secretaria de Assistência Social realizou uma Reunião Socioeducativa com os beneficiários do Programa Bolsa Família, com o objetivo de orientar as famílias sobre as novas condicionalidades exigidas pelo governo federal e a importância da atualização cadastral no CadÚnico (Cadastro Único).

O encontro, conduzido pela secretária Mary Beltrão e sua equipe, abordou mudanças importantes que começam a valer a partir de 2025, incluindo a obrigatoriedade de que todos os membros da família, inclusive crianças, tenham CPF ativo. Cadastros incompletos ou desatualizados ficarão em situação de “aguardando CPF” e correm o risco de serem suspensos ou excluídos caso não sejam regularizados dentro do prazo.