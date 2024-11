Reunião sobre Bolsa Família reúne 900 pessoas em Aquidauana

Reunião informativa sobre benefício / Divulgação

Na noite de quinta-feira (31), a equipe do Programa Bolsa Família (PBF) de Aquidauana, em colaboração com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio e Aquidauana, organizou uma reunião com 900 famílias do Bairro Nova Aquidauana que são beneficiárias do programa.

O encontro ocorreu no Centro da Juventude, onde a equipe do Cadastro Único – Bolsa Família esclareceu as condicionalidades necessárias para a manutenção do benefício, abordando temas essenciais como pesagem, atualização do cadastro e a importância da matrícula escolar das crianças.

Antoniel Riquelme, coordenador do PBF em Aquidauana, destacou os direitos que as famílias podem acessar através do CRAS de suas áreas: “É importante que vocês saibam que têm direito à tarifa social, dignidade menstrual e que seus filhos matriculados no ensino médio podem se beneficiar do ‘pé de meia’.”

A primeira-dama, Maria Eliza, e Rose Bossay, secretária de Assistência Social, enfatizaram a importância das reuniões e a necessidade de manter os cadastros atualizados e as crianças na escola.

Paulo Mendes, coordenador do Centro da Juventude, incentivou as famílias a inscreverem seus filhos nas atividades oferecidas pelo CJ. “É muito simples: basta preencher uma ficha cadastral e seus filhos poderão participar de várias atividades destinadas a jovens até 29 anos.”

Ao final da reunião, a equipe da Rede Feminina compartilhou os objetivos da organização, ressaltando a importância da parceria com a Prefeitura de Aquidauana e convocando as mulheres a manterem seus exames preventivos em dia. Além disso, convidaram os homens a se engajarem no “Novembro Azul”, explicando que o exame da próstata pode ser realizado através de uma simples coleta de sangue.