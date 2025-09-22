Reuniões socioeducativas do Bolsa Família começam nesta quarta em Aquidauana

A participação é importante para manter o benefício ativo / Agência Brasil

A ação tem como objetivo orientar os beneficiários sobre seus direitos, deveres e as atualizações do programa. Logo, a participação é importante para manter o benefício ativo.

A Prefeitura de Aquidauana inicia na próxima quarta-feira, 24, as reuniões socioeducativas do Programa Bolsa Família. A primeira reunião acontece na Vila São Pedro e os encontros seguem até o dia 30, em diferentes bairros da cidade.

Moradores devem ficar atentos à data, local e horário da reunião correspondente ao bairro em que residem. A programação completa está disponível nos canais oficiais da Prefeitura e nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social).

Confira o cronograma

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!