Reuniões socioeducativas do Bolsa Família começam nesta quarta em Aquidauana

Encontros iniciam na Vila São Pedro e seguem até o dia 30 de setembro
A participação é importante para manter o benefício ativo / Agência Brasil
A Prefeitura de Aquidauana inicia na próxima quarta-feira, 24, as reuniões socioeducativas do Programa Bolsa Família. A primeira reunião acontece na Vila São Pedro e os encontros seguem até o dia 30, em diferentes bairros da cidade.
A ação tem como objetivo orientar os beneficiários sobre seus direitos, deveres e as atualizações do programa. Logo, a participação é importante para manter o benefício ativo.
Moradores devem ficar atentos à data, local e horário da reunião correspondente ao bairro em que residem. A programação completa está disponível nos canais oficiais da Prefeitura e nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social).
Confira o cronograma
