Ribeirinho viaja de barco por 3h para garantir aposentadoria em Corumbá

Para muitos ribeirinhos, como José Amorim, é mais que uma prestação de serviço / Divulgação/INSS

“Agora consegui ser atendido aqui, perto de casa”, contou José, que já havia tentado atendimento anteriormente na agência do INSS em Corumbá, sem sucesso. Determinado, ele não perdeu a nova oportunidade. “No ano passado fui até Corumbá, onde soube que haveria uma nova edição do atendimento itinerante”, relembra o pescador, que foi um dos primeiros a chegar ao local.

A bordo de sua embarcação e com um sonho em mente, o piloteiro José de Oliveira Amorim, de 60 anos, navegou por quase três horas pelas águas do rio Paraguai para garantir um direito aguardado há décadas: a aposentadoria como pescador artesanal. Morador da comunidade de Barra de São Lourenço, na fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia, ele aproveitou a passagem da Justiça Itinerante para dar entrada no benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Com mais de 20 anos de pesca artesanal, José Amorim preenche os critérios para a aposentadoria por idade rural, tendo contribuído com o sistema previdenciário por mais de 15 anos por meio do recebimento do seguro defeso — benefício concedido durante o período de proibição da pesca. “Agora é esperar a resposta do INSS, mas só de ter conseguido ser atendido aqui já valeu o esforço”, afirmou.

Serviço

A ação, que une o INSS, a TRF3 (Justiça Especial Itinerante da 3ª Região) e outras instituições públicas, tem como objetivo levar cidadania a regiões remotas do Pantanal sul-mato-grossense. O atendimento em Barra de São Lourenço ocorreu no dia 15 de setembro e faz parte de uma programação que inclui ainda as comunidades de Paraguai Mirim (dias 16 e 17) e Jatobazinho (dias 18 e 19).

A logística da expedição conta com apoio da Marinha do Brasil, que disponibilizou dois navios para a travessia: um com servidores, magistrados e estudantes, e outro — o Navio de Assistência Hospitalar “Tenente Maximiano” — equipado para atendimentos médicos e odontológicos.

Durante os dias de atendimento, pescadores e trabalhadores rurais podem solicitar diversos benefícios previdenciários, como aposentadorias urbana e rural, auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade e o seguro defeso. Equipes técnicas realizam cadastros, perícias, consultas e audiências em campo.

Além das três comunidades principais, moradores de outras localidades vizinhas, como Porto São Francisco, Tuiuiú, Pioval, Capim Gordura, Domingos Ramos, Ilha Verde e Porto Amolar, também podem ser atendidos.

A iniciativa reforça o papel do poder público na inclusão de populações isoladas, promovendo o acesso aos direitos sociais com respeito às realidades da população pantaneira. Para muitos ribeirinhos, como José Amorim, é mais que uma prestação de serviço — é a chance de ter a dignidade reconhecida após anos de trabalho às margens do rio.

