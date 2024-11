Ribeirinhos da Serra do Amolar recebem assistência após incêndios

Assistência levada de barco / Divulgação

Após os devastadores incêndios florestais na região da Serra do Amolar, ribeirinhos e comunidades indígenas da Barra do São Lourenço e Aterro do Binega foram fortemente impactados pela fumaça e fuligem, que comprometeram a saúde e o bem-estar dos moradores locais. Os moradores receberam assistência médica e social.

Diante da situação de emergência, uma equipe voluntária de profissionais de saúde foi enviada à região para prestar atendimento médico essencial. A ação contou com a colaboração de organizações como o Instituto Homem Pantaneiro (IHP), o Instituto Amigos do Coração e a Amapil Táxi Aéreo. Juntas, essas entidades garantiram o envio de medicamentos e cuidados médicos urgentes para as comunidades afetadas.

O esforço conjunto visou não apenas tratar os sintomas imediatos causados pela inalação da fumaça, como também oferecer suporte psicológico e assistência geral. O trabalho tem sido fundamental para aliviar os impactos da tragédia e renovar a esperança das famílias afetadas.

Além da assistência médica, a parceria entre as organizações também proporcionou uma maior visibilidade para a situação dos ribeirinhos, reforçando o compromisso com a preservação da vida e o apoio às populações que habitam o Pantanal. A ação, que contou com o esforço coletivo de profissionais e voluntários, destaca a importância de unir forças em momentos de crise para enfrentar os desafios impostos pelos incêndios e suas consequências.